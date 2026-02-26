Dolar
43.88
Euro
51.96
Altın
5,186.55
ETH/USDT
2,060.00
BTC/USDT
68,022.00
BIST 100
13,679.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Silivri Selimpaşa’da bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 56'sı Başkan Donald Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımı konusunda doğru karar alıp almayacağından şüphe duyuyor.

Aynur Şeyma Asan  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor

Ankara

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında 19-23 Şubat tarihlerinde 1133 yetişkine ABD'nin İran politikasına yönelik sorular soruldu.

Ankette, ABD Başkanı Trump'ın, "düşmanlarıyla ilişkilerine ve ülke dışında askeri güç kullanmasına güven"in düşük olduğu tespit edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Trump'ın ABD dışında askeri güç kullanımında doğru kararı alacağına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 56'sı "oldukça az" güvendiklerini veya "hiç" güvenmediklerini belirtirken yalnızca yüzde 27'si epey güvendiklerini ifade etti.

Trump'ın "düşmanlarıyla ilişkilerinde doğru kararı alacağına" güvenmeyenlerin oranının yüzde 55, güvenenlerin oranının ise yüzde 28 olduğu ortaya konuldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 48'i İran'ın nükleer programının ABD'ye "doğrudan tehdit olup olmadığı konusunda" son derece endişeli olduklarını ifade ederken yüzde 31'i "kısmen endişeli" ve yüzde 19'u "hiç endişeli olmadıkları" görüşünü paylaştı.

Ayrıca ABD'lilerin yüzde 61'i "İran'ın ABD'nin düşmanı" olduğu görüşünde. Bu oranın, AP-NORC'un Eylül 2023'te yüzde 53 olduğu görülüyor.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere, bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Şubat ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oluyor
Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu davasında istinaf başvuruları reddedildi
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump'ın ikinci döneminin ilk 10 ayında DACA programından faydalanan 261 göçmen gözaltına alındı

Trump'ın ikinci döneminin ilk 10 ayında DACA programından faydalanan 261 göçmen gözaltına alındı

Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki belgelerin uygunsuzca gizlenip gizlenmediğini inceliyor

Küresel piyasalar ABD-İran görüşmesine odaklandı

Küresel piyasalar ABD-İran görüşmesine odaklandı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü
IMF, ABD'nin kamu borcundaki artışın "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğuna işaret etti

IMF, ABD'nin kamu borcundaki artışın "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğuna işaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet