ABD ile İran arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Cenevre'de başladı
İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.
Cenevre/İstanbul
İran basınına göre görüşmeler, yerel saatle 09.00 civarında başladı.
- ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını hedefliyor
- ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney'in nükleer silah konusundaki taahhüdüne güvenilmesini istedi
▪️ İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ediyor
▪️ ABD heyetinde ise Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner yer alıyor
➡️ ABD,… pic.twitter.com/lu3PKZ5VGa
İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı gerçekleşen görüşmeler, Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği rezidansında yapılıyor.
Cenevre’deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.
ABD heyetinde Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor.
Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor.
İran: Cenevre'deki görüşmelerde yalnızca nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanılacak
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakere görüşmelerinin yalnızca nükleer konulara ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Bekayi, İran ile ABD heyetlerinin Cenevre’de sürdürdüğü üçüncü tur müzakere görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu.
Bekayi, ülkesinin görüş ve değerlendirmelerini görüşmelerde arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’ye ayrıntılı şekilde ilettiğini belirterek, görüşmelerin yalnızca nükleer konulara ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanacağını kaydetti.
İran müzakere heyetinin görüşmelere tam hazırlık ve ciddiyetle katıldığını vurgulayan Bekayi, çelişkili açıklamaların diplomasinin ilerlemesine fayda sağlamayacağını vurgulayarak, ABD’li yetkililerin açıklamalarını medyaya değil müzakere masasında yapmaları gerektiğini söyledi.
Bekayi ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin tıpkı ikinci tur görüşmelerde olduğu gibi üçüncü tur müzakere görüşmelerine de katılacağını hatırlattı.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci
İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.
ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.
İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.
Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.