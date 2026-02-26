Dolar
43.88
Euro
51.96
Altın
5,186.55
ETH/USDT
2,060.00
BTC/USDT
68,022.00
BIST 100
13,679.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Silivri Selimpaşa’da bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini iddia ederek bunu "büyük bir sorun" olarak nitelendirdi.

Aybüke İnal Kamacı  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü

Ankara

ABD basınına göre, Rubio, Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'yi bölgedeki üslerini ve ortaklarını tehdit eden, özellikle kısa menzilli olmak üzere çok sayıda balistik füzeye sahip olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'deki tüm üslerinin bu kapsama girdiğini söyledi.

Ayrıca deniz taşımacılığını ve ABD Donanması'nı tehdit etmeye çalışan deniz unsurlarına da sahip olduğunu öne süren Rubio, "Bu nedenle, herkesin şunu anlamasını istiyorum. Nükleer programın ötesinde, yalnızca Amerika'ya ve Amerikalılara saldırmak için tasarlanmış bu konvansiyonel silahlara da sahipler." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rubio, bu konuların ele alınması gerektiğini ve yapılacak müzakereler ile görüşmelerin büyük ölçüde nükleer programa odaklanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleme kaydedilebileceğini umuyoruz çünkü Başkan'ın tercihi diplomatik alanda ilerleme sağlamak ancak şunu da unutmamak önemli, İran balistik füzeler hakkında bizimle veya herhangi kimseyle konuşmayı reddediyor ve bu büyük bir sorun."

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Şubat ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oluyor
Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu davasında istinaf başvuruları reddedildi
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor

Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor

Küresel piyasalar ABD-İran görüşmesine odaklandı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın balistik füzeler hakkında konuşmayı reddettiğini öne sürdü

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Cenevre'ye gitti

İranlı diplomatik heyet ABD ile müzakerelere katılmak üzere Cenevre'ye gitti
ABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'a net mesajlar

ABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'a net mesajlar
Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturduklarını savundu

Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturduklarını savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet