Dünya

Katar, dün vurulan Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran'ın yeniden saldırı düzenlediğini açıkladı

Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Muhammed Semiz  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Katar, dün vurulan Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran'ın yeniden saldırı düzenlediğini açıkladı

Katar

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Katar'ın İran’dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

Saldırı sonucu herhangi bir zarar kaydedilmediği aktarıldı.

Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) dün, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin füzelerle vurulduğunu, bölgede yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu açıklamış, İçişleri Bakanlığı da kısa süre sonra yangının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
HSK Kararnamesiyle 12 hakim ve savcının görev yeri değişti
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun

Uydu görüntülerine göre, İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu

İran'ın İsrail'e attığı füzenin parçasının Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas "bölgedeki gelişmeleri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas "bölgedeki gelişmeleri" görüştü
AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı

AP: ABD, İsrail'in İran'daki doğal gaz rafinelerini hedef alma planından haberdardı
AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı

AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı
