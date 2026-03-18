Dolar
44.27
Euro
50.76
Altın
4,818.90
ETH/USDT
2,194.00
BTC/USDT
71,367.00
BIST 100
13,115.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut'un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
logo
Dünya

AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB), İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini "anlamsız şiddetin vahşi bir eylemi" olarak tanımlayarak kınadı.

Şerife Çetin  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı

Brüksel

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin İran'a tüm idamları durdurma ve idam cezasını kaldırma çağrısını yinelediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "İran'daki vahim insan hakları durumu ve idamlardaki endişe verici artış kabul edilemez olup rejimin gerçek yüzünü göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu İsveç vatandaşının Haziran 2025'ten bu yana gözaltında tutulduğu aktarılan açıklamada, İsveç'le tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesi "anlamsız şiddetin vahşi bir eylemi" olarak tanımlanarak kınandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı

AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı

Rusya: Filistin sorununun çözümü, tüm bölge için kilit mesele
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı hasar gördü

Beyaz Saray: Başkan Trump, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atmasını bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet