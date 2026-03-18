AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini kınadı
Avrupa Birliği (AB), İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini "anlamsız şiddetin vahşi bir eylemi" olarak tanımlayarak kınadı.
Brüksel
AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin İran'a tüm idamları durdurma ve idam cezasını kaldırma çağrısını yinelediği belirtildi.
Açıklamada, "İran'daki vahim insan hakları durumu ve idamlardaki endişe verici artış kabul edilemez olup rejimin gerçek yüzünü göstermektedir." ifadesi kullanıldı.
Söz konusu İsveç vatandaşının Haziran 2025'ten bu yana gözaltında tutulduğu aktarılan açıklamada, İsveç'le tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesi "anlamsız şiddetin vahşi bir eylemi" olarak tanımlanarak kınandı.