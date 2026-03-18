İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi
ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.
Tahran
Başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu.
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip'in öldüğünü duyurdu
- İran'ın Aseluye kentindeki petrol rafinerileri ile Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
Bölgedeki AA muhabiri, kentin doğusu ile batısında art arda patlamalar yaşandığını, ardından gökyüzünde dumanların yükseldiğini aktardı.
Patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.