Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 17. KazanForum 12 Mayıs'ta başlıyor Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" 12-17 Mayıs'ta yapılacak.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek forumun, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmesi amaçlanıyor.

İlk kez Rusya ve İİT ülkeleri arasında 2009'da düzenlenen forumun bu yıl 17'ncisi yapılacak.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu forumda, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelecek.

Forum, İslami finansman, helal endüstrisi, uluslararası işbirliği, kadın bakış açısı gibi konularda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İslami modadaki son yeniliklerin sergileneceği "Modest Fashion Day" etkinliğinde, mütevazı moda alanındaki çok markalı defilede, folklor, geleneksel kültür ve yenilikçi tasarım unsurları bir arada sunulacak. Etkinlikte tasarımcılar, ulusal motifleri, kültürel mirası ve güncel küresel trendleri birleştirerek mütevazı modaya yönelik koleksiyonlarını tanıtacak.

Geçen yıl Endonezya, Katar, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Tacikistan ve Rusya'dan tasarımcıların katıldığı etkinlikte bu yıl erkek giyim koleksiyonlarının da daha geniş bir yelpazede yer alması bekleniyor.

Forum Federal Organizasyon Komitesi Üyesi ve Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı Üst Yöneticisi Taliya Minullina, "Modest Fashion Day"in sektörün gelişimine katkı sağlayan uluslararası bir platform olduğunu belirtti.

Etkinliğin KazanForum'un kültürel programının önemli bir parçası olacağını ifade eden Minullina, defilede Malezya, Endonezya, Fas, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan ile Rusya'nın Kazan, Ufa ve Çelyabinsk şehirlerinden tasarımcıların koleksiyonlarının sergileneceğini kaydetti.

Forum kapsamında düzenlenecek konferanslarda, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve uluslararası işbirliklerini güçlendiren katılım finans alanındaki uygulamalar da ele alınacak.