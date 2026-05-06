5. İstanbul Uluslararası Su Forumu sona erdi

"Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme" temasıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İUSF kapsamında "11. Dünya Su Forumu Özel Oturumu: İstanbul'dan Riyad'a" paneli yapıldı.

Panelde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, suyun verimli kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Gizligider, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'ndan çıkan önerilerin 11. Dünya Su Forumu'nun tüm süreçlerine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu bağlamda 11. Dünya Su Forumu kapsamında belirlenen 6 ana temadan biri olan 'insanlar ve ekosistemler için su' alt temasının koordinasyonunu üstlenmiş olmaktan ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Sudan Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Abdulaziz bin Muhareb Al-Shibani de daha iyi bir gelecek için aksiyon aldıklarına işaret ederek, "Bu proseslerin bir işbirliği sonucu şekillenmesi bizim için önemli. Ayrıca su yönetimi ve diplomasi özellikle çok önemlidir." dedi.

Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon ise İstanbul'un su forumu açısından çok önemli bir yer olduğuna dikkati çekerek, "Bugün sadece buraya bakmıyoruz. Aynı zamanda 2027 yılında Riyad'da düzenlenecek olan foruma da bakıyoruz ve buradaki müşterek sorumluluğumuzu da ele alıyoruz. Bu forum daha iyi bir gelecek için tasarlanan aynı aksiyonlarla yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Su yönetiminde döngüsel yaklaşımlar ele alındı

Forum kapsamında son gün ayrıca, "Orta Doğu'da Mavi Barış Diyalogdan Yatırıma: Sınıraşan Su İş Birliğinde İklim Dayanıklı Finansmanın Önünün Açılması, "Suyun Geleceği: 20. Dünya Su Kongresine Doğru" ve "İSKİ Büyük Şehirlerde Su Yönetiminde İyi Uygulamalar" başlıklı özel oturumlar düzenlendi.

Gün boyu gerçekleştirilen panellerde su dirençliliği için kapasitenin güçlendirilmesi, afet risk yönetimi için entegre çerçeveler, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin iklim zorluklarına uyumu ile atık sudan kaynağa su yönetiminde döngüsel yaklaşımlar ele alındı.

Bölgesel ve küresel su sorunları tartışıldı

Kovid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından 2024'te Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığındaki Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararla yeniden hayata geçirilen forum, SUEN, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından planlandı.

Bakan Yumaklı'nın açılış konuşmasıyla dün başlayan forumda, dünyanın dört bir yanından 9 bakan ve 8 bakan yardımcısı başta olmak üzere su uzmanları, karar alıcılar, akademisyenler, kamu ile özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Sona eren forumda 2 gün boyunca su krizi, iklim değişikliği ve su yönetimi konuları çok boyutlu ele alınırken, bölgesel ve küresel su sorunları tartışıldı.