İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki baskın ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

İsrail ordusu Cenin kentinin güneyindeki Meyselun beldesinde bir eve düzenlediği baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'in Cabirabat mahallesinde daha önce öldürülen bir Filistinlinin ailesine evini de basan İsrail güçleri, evdeki eşyaları tahrip etti, kamera dahil evdeki değerli ürünleri yağmaladı.

Tulkerim'de İsrail güçleri Sayda ve Illar beldelerindeki evlere baskın düzenledi. Baskınlar sırasında aralarında eski bir tutuklunun da bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Beytullahim'in güneyindeki Beyt Feccar'da evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Selfit kentinde ise sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlenen 2 kardeş, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

1 Filistinli darbedildi

İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine düzenlediği baskında kasıtlı şekilde bir araca çarptı ve bir Filistinliyi darbettti. Yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan El-Amud Kapısı yakınlarında Musrara bölgesinde yer alan bir lokantayı yıkmaya başladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan Filistinliyi vurarak yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ram beldesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı'nı aşmaya çalıştığı belirtilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Ram beldesindeki Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliye ateş açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalıştığı belirtilen Filistinlinin sol bacağından vurulduğu ve bir grup genç tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığı görüldü.

Görüntülerde, bilincini kaybettiği değerlendirilen yaralının yoğun şekilde kan kaybettiği dikkati çekti.

Yaralının sağlık durumuna ilişkin Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin araçla ezme girişiminde bulunduğu Filistinli kız öğrenci yaralandı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aracıyla ezme girişiminde bulunduğu Filistinli kız öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik ve yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, sabah saatlerinde Nablus'un güneyinde okuluna gitmekte olan 11. sınıf öğrencisi Yemmame Abdülmümin Ahmed Abdullah'ı aracıyla ezme girişiminde bulundu.

Saldırıda yaralanan Filistinli kız öğrenci, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ramallah'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Haberde, olayın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da okul basıp tahribat ve hırsızlık yaptı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yapımı süren bir okula baskın düzenleyerek tahribat ve hırsızlık yaptığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabaha karşı Ramallah'ın doğusundaki Rammun köyünde bulunan yapım aşamasındaki özel bir okula baskın düzenledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan şantiye sorumlusu Ali Munasira, İsrailli saldırganların, okulun 40 ahşap ve 3 metal kapısını kırdığını, güvenlik kamera sistemleri ile elektrik jeneratörlerini çaldığını aktardı.

Munasira, ABD'de yaşayan bir Filistinli tarafından yaptırılan okulun daha önce de benzer saldırıların hedefi olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 80 bin dolarlık maddi zarara yol açan saldırının, son birkaç gün içinde aynı okula düzenlenen üçüncü saldırı olduğu kaydedildi.