Miilux OY ile Koluman, SAHA 2026'da savunma sanayisi odaklı teknik işbirliği protokolü imzaladı Protokol kapsamında, zırhlı kara platformlarına yönelik yüksek balistik koruma çözümleri geliştirilmesi, mühendislik kabiliyetlerinin paylaşılması ve üretimde teknik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

OYAK'ın yerli ve milli zırh çeliği üreten şirketi Miilux OY ile motorlu taşıtlar, mühendislik ve askeri üstyapı üretimi alanlarında faaliyet gösteren Koluman, SAHA 2026'da savunma sanayisine yönelik teknik işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Miilux OY ve Koluman şirketleri, mühendislik, üretim ve malzeme teknolojilerindeki uzmanlıklarını bir araya getirerek, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sanayi ortaklığı kurmayı amaçlayan işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Protokol, Miilux OY Genel Müdürü Yavuz Yeldan ile Koluman Otomotiv Genel Müdürü Cengiz Adak tarafından imzalanırken, törene OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Miilux OY Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kocayanak ve Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kaan Saltık Adak da katıldı.

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde yerli ve milli kabiliyetlerin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak gördüklerini ifade etti.

Bu kapsamda Miilux OY ile Koluman arasında imzalanan teknik işbirliğinin, mevcut projelerin yanı sıra geleceğe dönük savunma programları açısından kalıcı ve sürdürülebilir bir sanayi ortaklığına dönüşmesini temenni ettiklerini belirten Yalçıntaş, şöyle konuştu:

"Bu işbirliği, tamamlayıcı mühendislik ve teknoloji yetkinliklerinin entegrasyonuyla üretim ve teknoloji geliştirme kapasitemizi daha da güçlendirecek, yerli savunma sanayisi ekosisteminin değer zincirini ileri bir seviyeye taşıyacaktır. OYAK olarak, savunma sanayisindeki rolümüzü, üretim kapasitesi, teknoloji geliştirme gücü ve stratejik ortaklıklar ekseninde uzun vadeli bir perspektifle geliştirmeye devam ediyoruz."

Bu arada, Türkiye açısından stratejik öneme sahip ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çeliklerin üreticisi Miilux OY, fuarda Miilux Protection markası altında geliştirdiği yeni nesil zırh çelikleri ile ileri teknoloji ürünlerini 9 Mayıs'a kadar sergilemeye devam edecek.