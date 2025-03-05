Kazakistan, vize çeşitliliği sağlayarak nitelikli yabancı uzmanları ülkeye çekmek istiyor
Kazakistan'da vize çeşitliliği sağlanarak başta bilgi teknolojisi (BT) olmak üzere tıp, bilim, inovasyon ve yaratıcı endüstri sektöründe uzman yabancıların ülkeye gelmesinin yolu açılıyor.
Astana
Kazakistan, nitelikli yabancı uzmanların uzun süre ülkede kalmasını teşvik etmek amacıyla "neo nomad" (yeni göçebe), "digital nomad" (dijital göçebe) ve "residence visa" (oturum vizesi) adında üç yeni vize kategorisi geliştirdi.
"Neo nomad" vizesi ülkede yaşamak isteyen ancak uzaktan çalışan yabancılara verilecek. Yabancıların ülkede bir yıl boyunca kalmasına imkan tanıyacak olan bu vize türünden aile üyeleri de yararlanabilecek. Söz konusu vizeye başvurmak isteyenlerin ülke dışında en az 3 bin dolar gelire sahip olması, sağlık sigortasının yanı sıra iyi hal belgesi gibi şartları karşılamaları gerekecek.
"Digital nomad" vizesi Kazakistan'da kalıcı ikamet isteyen yabancı BT uzmanları ile startup kurucularına verilecek. Bir yıllığına verilen söz konusu vize kalıcı ikamet izni alana kadar ülkeye yerleşme imkanı tanıyacak. Ancak bu vize türüne başvuracak kişinin, önce Kazakistan'ın Ulusal Teknopark Şirketi "Astana Hub" veya ülkede faaliyet gösteren BT sektöründe yetkili bir firmadan referans alması gerekecek.
"Residence visa" vizesi ise tıp, bilim, eğitim, inovasyon ve yaratıcı endüstri sektörlerinde nitelikli uzmanlığa sahip yabancıların uzun vadede ülkeye yerleşmelerine olanak sağlayacak. Doksan güne kadar geçerli, tek ve çok girişli vizeyi alanlar, ülkeye geldikten sonra oturum iznine başvurabilecek.
"Geleceğe yönelik bir stratejidir"
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Asya Araştırmaları Bölümü Başkanı Aydar Kurmaşev, AA muhabirine, yeni vize kategorilerinin uygulamaya konmasının, ülkenin nitelikli yabancı uzmanlar için daha açık ve çekici olma isteğini yansıttığını söyledi.
Kurmaşev, "Artık işlerin daha mobil hale geldiği bir dijital dönüşüm çağında yaşıyoruz. Kazakistan da göç politikasını bu gerçeklere göre uyarlıyor." diye konuştu.
Günümüzde dünyada tek bir iş yerine bağlı olmayan uzaktan çalışan uzman sayısının giderek arttığına dikkati çeken Kurmaşev, "Bu (uzaktan çalışma) sadece bir trend değil yeni bir istihdam modelidir." ifadesini kullandı.
Kurmaşev, Kazakistan'ın söz konusu vize kategorilerini geliştirmesinin birkaç nedeni olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Birincisi doğrudan yeteneklerin gelmesi hedefleniyor. İkincisi, uzmanları getirerek BT sektörünün ve startup ekosisteminin büyümesi için güçlü bir teşvik sağlanması amaçlanıyor. Artık pek çok ülke dijital uzmanlar için özel koşullar yaratıyor ve Kazakistan da aynı yolu izliyor. Üçüncüsü de ekonomik etkidir. Çünkü dijital göçebeler, serbest çalışanlar ve gurbetçi uzmanlar ülkede ev kirasından yerel hizmetler ve altyapıya kadar ekonomiye fayda sağlayan bir kitledir."
Vize kategorilerinin Kazakistan'ın uluslararası imajını da pekiştirdiğine işaret eden Kurmaşev, "Yeni vize kategorileri sadece bir göç politikası aracı değil aynı zamanda Kazakistan'ın küresel ekonomideki konumunu güçlendirmesine ve kalkınma için yeni fırsatlar yakalamasına yardımcı olacak geleceğe yönelik bir stratejidir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.