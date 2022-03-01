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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumuna video konferansla katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'yı 'müzakere masasında ortak dil bulmaya' çağırdı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede jeopolitik durumun eşi görülmemiş bir şekilde kötüleştiğini belirterek, Rusya ve Ukrayna'ya "müzakere masasında ortak dil bulma" çağrısı yaptı.

Meiramgul Kussainova   | 01.03.2022
Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'yı 'müzakere masasında ortak dil bulmaya' çağırdı

Nur Sultan

Tokayev, iktidar partisi Amanat’ın (Nur Otan) başkent Nur Sultan'da düzenlenen 22. Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

Savaş nedeniyle bölgedeki jeopolitik durumun eşi görülmemiş bir şekilde kötüleştiğini vurgulayan Tokayev, bu sorunu çözmek için konuşma zamanı olduğunu belirtti.

Tokayev, "İki devleti de müzakere masasında ortak dil bulmaya çağırıyoruz. Gerekirse ara buluculuk görevini üstlenmeye hazırız." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki duruma ilişkin Kazakistan’ın tutumuna da değinen Tokayev, ülkesinin "toprak bütünlüğü ve egemenlikten" yana olduğunu ifade etti.

Tokayev, "Avrasya güvenliğinin bölünmezliği ilkesinde ısrar ediyoruz. Bunu, 10 Şubat’ta Moskova’ya yaptığım ziyaret esnasında da dile getirmiştim." diye konuştu.

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