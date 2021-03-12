Euro
8.97
Dolar
7.48
BIST 100
1,556.49
Altın
1,726.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye ile ülkesi arasında güçlü ortaklık ilişkisinin olduğunu vurguladı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Türkiye ile güçlü ortaklık ilişkisinin bulunduğunu belirtti.

Serdar Bıtmez,Gülşen Topçu   | 12.03.2021
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye ile ülkesi arasında güçlü ortaklık ilişkisinin olduğunu vurguladı

Doha

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Al Sani, Türkiye ile Katar arasında güçlü ortaklık ilişkisi ile bölgesel ve uluslararası alanlarda sürekli bir koordinasyonun olduğunu kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı, dün Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı üçlü bir toplantı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere mayısa kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı ulaştırmayı hedefliyor
ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

Benzer haberler

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye ile ülkesi arasında güçlü ortaklık ilişkisinin olduğunu vurguladı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Türkiye ile ülkesi arasında güçlü ortaklık ilişkisinin olduğunu vurguladı

İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunluğu getirildi

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor

Süper Lig'de forma giyen 5 isme Bosna Hersek'ten milli davet

Süper Lig'de forma giyen 5 isme Bosna Hersek'ten milli davet
İsrail Başbakanı Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, doğal gaz konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi
Istanbul Photo Awards 2021'in başvuruları 18 Mart'ta sona erecek

Istanbul Photo Awards 2021'in başvuruları 18 Mart'ta sona erecek