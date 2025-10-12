Türkiye-Gürcistan maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre saat 21.45'te başlayacak mücadelede Petrescu'nun yardımcılıklarını Romanyalı Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Andrei Chivulete olacak.