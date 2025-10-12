Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye-Gürcistan maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu düdük çalacak.

Ceren Aydınonat  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Türkiye-Gürcistan maçını Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre saat 21.45'te başlayacak mücadelede Petrescu'nun yardımcılıklarını Romanyalı Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Andrei Chivulete olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
