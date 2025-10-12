Dolar
Spor, Futbol

Sakatlanan İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun dün oynanan Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtilerek, "İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

