Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, ocak-eylül döneminde fındık ihracatından 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar gelir elde etti.
Giresun
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar karşılığında 188 bin 731 ton fındık satıldığı belirtildi.
Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 213 bin 73 ton fındık ihracatından 1 milyar 733 milyon 717 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.