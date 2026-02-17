Kanada liderinden Çin'in ülkesine getirdiği tek taraflı vize muafiyetinin ilişkileri yenilediği mesajı
Çin'in, Kovid-19 sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak üzere başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına Kanada'yı dahil etmesinin ardından Kanada Başbakanı Mark Carney, bu durumla iki ülke arasındaki ilişkinin yenilendiğini belirtti.
Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Çin'in vize muafiyetine ilişkin açıklamada bulundu.
Çin'in Kovid-19 salgını sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına Kanada'yı dahil etmesine ilişkin Carney, "Kanada'nın Çin ile olan ilişkisini yeniliyoruz. Yeni stratejik ortaklığımızın bir parçası olarak Çin, Kanadalılar için vizesiz seyahat imkanı tanıyor." ifadelerini kullandı.
Çin'den Kanada ve İngiltere vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı
Çin Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları, 17 Şubat'tan itibaren, 30 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.
Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri canlandırmayı amaçlayan Çin, çok sayıda ülkenin vatandaşlarına kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti ve vizesiz geçiş düzenlemeleri yaparak teşvik edici adımlar atmıştı.
Kanada Başbakanı Mark Carney ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen ay Çin'e yaptıkları ayrı ziyaretlerde ülkelerinin vize muafiyeti programına dahil edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.