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Dünya

Japonya'da son 30 yılda doğal afetlere bağlı hastalıklar, 5 bin 400'den fazla can kaybına yol açtı

Japonya'da son 30 yılda deprem ve diğer doğal afetlerin ardından yaşanan ağır stres, yorgunluk ve bazı hastalıklar nedeniyle 5 bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Japonya'da son 30 yılda doğal afetlere bağlı hastalıklar, 5 bin 400'den fazla can kaybına yol açtı

İstanbul

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, 17 Ocak 1995'te Japonya'nın batısında meydana gelen Büyük Hanshin Depremi'nden bu yana afetler kaynaklı gelişen hastalıklar can almaya devam etti.

Buna göre, son 30 yılda afetlerin yol açtığı ağır stres, yorgunluk ve bazı hastalıklar sebebiyle 5 bin 456 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Büyük Hanshin Depreminin ardından kurulan tahliye merkezlerinde grip de dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasının ardından yaklaşık 921 kişinin öldüğü ortaya çıktı.

Ayrıca, Niigata eyaletini vuran 2004 depreminin ardından, arabalarında uyuyan bazı kişiler, uzun süreli hareketsizlik sonucu kan pıhtılaşmasıyla oluşan "venöz tromboz" nedeniyle yaşamını yitirdi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunaminin ve ardından Fukushima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen erimelerin ardından ise çok sayıda insanın tahliyesi ve sonrasında afete bağlı gelişen hastalıklarda ise 3 bin 802 ölüm rapor edildi.

Kyodo'ya göre, tahliye barınaklarında uzun süre kalınması, elektrik ve su kaynaklarındaki kesintilerin yanı sıra sosyal yardım ve tıbbi tesisler tarafından sağlanan bakımın kötüleşmesi, çok sayıda yaşlıya ev sahipliği yapan bölgede bu tür ölümlerin sebepleri arasında yer alıyor.

Öte yandan, ülkede, afete bağlı ölümlerin de açıklanan rakamlardan daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

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