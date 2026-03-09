Dolar
44.09
Euro
51.01
Altın
5,091.47
ETH/USDT
1,996.10
BTC/USDT
67,581.00
BIST 100
12,545.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor
logo
Dünya

Japonya'da muhalefetten nükleer santrallerin tam kapasiteyle çalıştırılması çağrısı

Japonya'da muhalefet lideri Tamaki Yuiçiro, Orta Doğu’da yayılan savaşın enerji fiyatlarını tetiklemesi üzerine, ülkedeki tüm nükleer enerji santrallerinin derhal tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi çağrısı yaptı.

Nuri Aydın  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Japonya'da muhalefetten nükleer santrallerin tam kapasiteyle çalıştırılması çağrısı

İstanbul

Halk için Demokratik Parti (Kokumin) lideri Tamaki, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Tamaki, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın genişlemesinin Japonya’nın enerji arzı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkesinin petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının ise yüzde 11'ini Orta Doğu’dan karşıladığına dikkati çeken Tamaki, savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı olmasının riskleri artırdığını belirtti.

Tamaki, "İran'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, nükleer santralleri yurt dışına bağımlılığı azaltan karbonsuz enerji kaynakları olarak tam kullanmalıyız, aksi takdirde elektrik fiyatlarının yükselmesi kaçınılmazdır. Halkın geçim kaynaklarını korumak için politika değişikliği gereklidir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) Fukuşima Dai-İçi Nükleer Santrali'nde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Santrali'ndeki 7 reaktörün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, 21 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmişti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını, kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlardan valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini söylemişti.

Niigata Eyalet Meclisinin Aralık 2025'teki onayıyla "dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip" Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin kısmen ve yeniden hizmete girmesinin önündeki engeller kalkmıştı.

Tesis

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki 7 reaktörlü tesis, 2011'de Fukuşima Dai-İçi'deki nükleer erime sonrası, "kamu güvenliğine ve TEPCO yönetimine" yönelik endişeler nedeniyle 2012'de kapatılmıştı.

Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'ndeki 6 numaralı reaktörün yeniden faaliyete geçmesi, Fukuşima felaketinden bu yana ülkedeki 33 nükleer reaktörden 15'incisinin yeniden çalıştırılması anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin tayin yasağını iptal etti
KKTC'deki gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmaları tamamlandı
Türkiye genelinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla kutlandı
Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı

Benzer haberler

Japonya'da muhalefetten nükleer santrallerin tam kapasiteyle çalıştırılması çağrısı

Japonya'da muhalefetten nükleer santrallerin tam kapasiteyle çalıştırılması çağrısı

Afrika'nın 150 milyar dolarlık enerji planı, Türk yatırımcılara stratejik fırsatlar sunuyor

Güney Kore, Orta Doğu'daki gerilim sürerken enerji krizine karşı tedbirler alacak

Çin'den küresel güç siyasetine karşı eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya çağrısı

Çin'den küresel güç siyasetine karşı eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya çağrısı
Gazprom: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Gazprom: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet