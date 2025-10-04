Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,502.20
BTC/USDT
122,251.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae oldu.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı ve LDP lideri İşiba Şigeru'nun eylülde görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından iktidar partisi yeni liderini seçti.

Yarışta, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan ve son olarak eski Ekonomi Güvenliği Bakanlığı yapan Takaiçi'nin yanı sıra eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro ve Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa dahil 5 aday yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkent Tokyo'da yapılan liderlik seçiminde, LDP milletvekilleri ile ülke genelinde 47 eyaletten 700'e yakın delege oy kullandı.

Takaiçi, ikinci turda Japonya'nın eski Tarım Bakanı Koizumi Şinjiro'yu geride bırakarak LDP'nin yeni lideri seçildi.

Parti içi liderlik seçimlerinin ardından iktidar partisinin lideri olan Takaiçi'nin "Japonya'nın yeni başbakanı" olması bekleniyor.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Takaiçi, kamuoyunda en çok destek gören isim olarak öne çıkıyor.

İşiba'nın istifası

Başbakan İşiba, eylüldeki açıklamasında, temmuzdaki Danışman Meclisi (Sangiin) seçim sonuçlarının Japon hükümetinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmişti.

Seçimlerde iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun meclis çoğunluğunu kaybettiğini anımsatan İşiba, seçim hedeflerinin yakalanamadığını dile getirmişti.

İşiba, seçimlerde iktidardaki LDP'nin aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini, sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Mağlubiyete rağmen LDP'nin "halen aynı eski parti olarak kalması ve hiçbir şeyi değiştirmemiş gibi görülmesi halinde" gelecekte var olamayacağını savunan İşiba, "Hala başarmamız gereken şeyler olduğunu düşünsem de istifa etme konusunda zor bir karar aldım." demişti.

Danışman Meclisi seçimleri

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti.

Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de iş kazasında 2 kişi öldü
Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destekler sürüyor
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Sumud Filosu'ndaki 36 vatandaşımızın bugün özel uçakla Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor
Ankara'da yarın "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek
Israrcı eski nişanlıya "huzur bozma" suçundan hapis cezası

Benzer haberler

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu

Japonya'da iktidardaki LDP'nin yeni lideri Takaiçi Sanae oldu

Japonya'da mayıs-eylül döneminde sıcak çarpmasından hastanelik olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti

Yaşlanan toplumlarda sosyal güvenlik modelleri çeşitlilik gösteriyor

Okyanusya ülkesi Mikronezya'da batık Japon gemisinden sızan yakıt acil duruma yol açtı

Okyanusya ülkesi Mikronezya'da batık Japon gemisinden sızan yakıt acil duruma yol açtı
Arnavutluk'ta yapay zeka bakandan ABD'de davetsiz misafirlerin düğündeki soygununa eylülün tuhaflıkları

Arnavutluk'ta yapay zeka bakandan ABD'de davetsiz misafirlerin düğündeki soygununa eylülün tuhaflıkları
Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı

Japonya, İsrail'in iki devletli çözümü engellemesi halinde Filistin'i tanıyabileceğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet