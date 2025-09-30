Dolar
Okyanusya ülkesi Mikronezya'da batık Japon gemisinden sızan yakıt acil duruma yol açtı

Okyanusya ülkesi Mikronezya'da İkinci Dünya Savaşı döneminde batan bir Japon gemisinden yakıt sızıntısı sonrası ada ülkesinde acil durum ilan edildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Okyanusya ülkesi Mikronezya'da batık Japon gemisinden sızan yakıt acil duruma yol açtı

Ankara

Kyodo ajansının haberinde, Mikronezya'nın Chuuk eyaleti açıklamasına göre, Chuuk resifinde batık bir gemiden sızan yakıt sonrası "deniz yaşamı ve balıkçılık ekonomisi" için bölgede acil durum ilan edildiği belirtildi.

Habere göre eyalet hükümeti, sızan yakıt sorunuyla mücadelede Japonya ve ABD'den destek beklediğini de belirtti. Batık gemi enkazından ne kadar petrol sızdığı henüz bilinmiyor.

Japonya'nın Palikir Büyükelçiliği, açıklamasında, Tokyo hükümetinin durumu ele almak için "somut önlemler alması gerekip gerekmediğini" araştıracağını bildirdi.

BM'de "geçim tehdit" mesajı

Mikronezya Devlet Başkanı Wesley M. Simina, New York'taki 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumundaki konuşmasında savaş dönemi ülkesinde batan Japon gemisinden yakıt sızdığını belirtmişti.

Yakıt sızıntısının kontrol altına alınması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Simina, bu durumu, ülkesinin "tek başına başa çıkabileceği kapasiteyi çoktan aştığını" bildirmişti.

Simina, "(Bölgedeki) Savaş kalıntıları artık balıkçılığımızı, toplumumuzu ve geçim kaynaklarımızı tehdit ediyor. Krizin ölçeği Mikronezya'nın tek başına başa çıkabileceği kapasiteyi çok aşıyor." ifadesini kullanmıştı.

Çevre adalara yayılıyor

Bölgede faal dalgıçlar yakıt sızıntısını eylül başında tespit etmişti. Eyalet hükümetinin araştırmasına göre yakıtın, şimdiye kadar çevredeki adalara yayıldığı tahmin ediliyor.

Geminin, Tokyo merkezli Mitsui OSK Lines firmasına ait olduğu ve savaş dönemi 1944 yılında ABD tarafından batırılan "Rio de Janeiro Maru" gemisi olduğu biliniyor.

