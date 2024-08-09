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Dünya

Japonya "büyük deprem" uyarısının ardından 5,3 ile sallandı

Japonya'da "büyük deprem" uyarısından sonra Kanagawa eyaleti yakınlarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sercan İrkin, Ayşe İrem Tiryaki  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Japonya "büyük deprem" uyarısının ardından 5,3 ile sallandı

İstanbul

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kanagawa yakınlarında ilk belirlemelere göre 5,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

"Büyük deprem" uyarısı yapılmıştı

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında dün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük bir deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

Herhangi bir tahliye çağrısının yapılmadığı açıklamada, rutin deprem hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve yaklaşık bir hafta boyunca dikkatli olunması gerektiği belirtilmişti.

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