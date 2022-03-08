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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Japon hükümeti, Rusya ve Belarus'a karşı ekonomik yaptırımları genişletti

Japon hükümeti, Rusya ve Belarus hükümeti ve iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırım paketini genişletti.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.03.2022
Japon hükümeti, Rusya ve Belarus'a karşı ekonomik yaptırımları genişletti

Tokyo

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Rusya'ya ve Rusya'nın yanında yer alan Belarus'a yeni yaptırımları onayladı.

Karara göre, Rusya ve Belarus'tan hükümet yetkilisi ve iş insanlarından toplamda 32 kişi ile askeri bağlantılı 12 firmanın mal varlıkları donduruldu.

Rusya'ya yönelik petrol rafineri ekipmanı ihracatı da durduruldu

Japon firmalarının, Belarus Savunma Bakanlığı ile Minsk merkezli bir yarı iletken şirketinden ödeme alması yasaklandı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "Ülkemiz, gidişatın iyileşmesi için G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla koordinasyonu sürdürecektir." dedi.

Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, "Rusya'ya maksimum maliyet doğurması" için ekonomik yaptırımların etkinliğinin artırılacağını söyledi.

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