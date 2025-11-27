Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.38
ETH/USDT
3,021.60
BTC/USDT
91,495.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

Japonya, Trump'ın Takaiçi'ye "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmama" tavsiyesi iddialarını yalanladı

Japon hükümetinin iddiaları ortaya atan The Wall Street Journal gazetesine şikayette bulunduğu belirtildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Japonya, Trump'ın Takaiçi'ye "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmama" tavsiyesi iddialarını yalanladı

Ankara

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması konusunda tavsiyede bulunduğu iddialarını yalanladı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekteri Minoru Kihara, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddialarını reddetti.

Trump'ın Takaiçi'ye böyle bir tavsiyede bulunmadığını ifade eden Minoru, ayrıca Japon hükümetinin iddiaları ortaya atan WSJ'ye şikayette bulunduğunu açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İddialar

WSJ gazetesi konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşık 30 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Kaynaklar, bu görüşmenin ardından Trump'ın Takaiçi'ye de telefon ederek, "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması" yönünde tavsiyede bulunduğunu ileri sürdü.

İddialara göre Trump, Takaiçi'ye "Tayvan'a yönelik yorumlarında tonunu yumuşatmasını" önerdi.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılması planlanan Kültür Bakanları Toplantısı iptal edilmişti.

Pekin yönetimi, Başbakan Li Çiang'ın Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde, Japon mevkidaşı Takaiçi ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Benzer haberler

Japonya, Trump'ın Takaiçi'ye "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmama" tavsiyesi iddialarını yalanladı

Japonya, Trump'ın Takaiçi'ye "Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmama" tavsiyesi iddialarını yalanladı

ABD, 2026'de Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyecek

ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı

ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek

ABD'de oturum izni bulunmayanlar, ulusal parklara giriş için 3 katından fazla ücret ödeyecek
Araştırma: Galaksileri bir arada tuttuğu düşünülen "karanlık maddenin" ilk kanıtına rastlanmış olabilir

Araştırma: Galaksileri bir arada tuttuğu düşünülen "karanlık maddenin" ilk kanıtına rastlanmış olabilir
ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşmeye kapıyı açık bıraktı

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşmeye kapıyı açık bıraktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet