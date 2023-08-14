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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - VTR
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Dünya

İtalya'nın Parma kentindeki bakımevinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Dilara Karataş  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
İtalya'nın Parma kentindeki bakımevinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ankara

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Parma kentindeki bir bakımevinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Parma kentindeki bakımevinde yerel saatle 05.30 sularında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 62 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Parma Belediye Başkanı Michele Guerra, yaptığı açıklamada, ölen kişinin ailesine başsağlığı dilerken, yangının nasıl başladığının henüz tespit edilmediğini kaydetti.

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