Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmayı ele aldı.
Ankara
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile BAE'li mevkidaşı Al Nahyan telefonda görüştü.
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Görüşmede, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışma ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.