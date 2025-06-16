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İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır, böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

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