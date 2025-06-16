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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız. (VİDEO-GRAFİK) İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırılar düzenliyor. Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyulurken hava savunma sistemlerinin de karşılık verdiği görülüyor. İsrail - İran arasındaki gerilimle ilgili son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız.
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Gündem

Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.

Gökhan Çeliker  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildiği belirtildi.

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Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü
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