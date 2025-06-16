Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Tiran'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani tarafından kabul edildiği belirtildi.
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