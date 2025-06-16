Bakan Fidan, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.
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