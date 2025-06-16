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Bakan Fidan, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etti.

Gökhan Çeliker  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Bakan Fidan, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fidan'ın, Tiran'da düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.

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