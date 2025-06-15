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Yaşam

Çanakkale'de orman işçisi ağaçları yangından korurken yaban hayatını da unutmadı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangın sırasında ormanlık alanda karşısına çıkan oluklu kertenkeleye su veren orman işçisinin duyarlılığı takdir topladı.

Mehmet Yavaş  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Çanakkale'de orman işçisi ağaçları yangından korurken yaban hayatını da unutmadı Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çamköy'deki tarım arazisinde başlayan yangını önleme çalışmalarında Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İlker Kocatepe de yer aldı.

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Yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için ekip arkadaşlarıyla mücadele veren Kocatepe, bir oluklu kertenkelenin alevlerden kaçtığını fark etti.

Görev yaptığı arazözden aldığı bidonla oluklu kertenkeleye su vererek serinlemesini sağlayan Kocatepe'nin bu davranışı, çalışma arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kocatepe'nin oluklu kertenkeleye su verdiği anlar, Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında da paylaşıldı.

Kocatepe, AA muhabirine, ihbar üzerine Çamköy'deki yangın için yola çıktıklarını, soğutma çalışmaları sırasında yerde hareketsiz yatan bir oluklu kertenkeleye rastladığını söyledi.

Elindeki hortum tabancasını arkadaşına vererek, oluklu kertenkeleye müdahale etmek istediğini aktaran Kocatepe, "Su verdim, üzerine de su döktüm, sırtı yanmıştı. Biz, orman yangınlarına müdahale ediyoruz, bunun yanında yaban hayatına da özen gösteriyoruz." dedi.

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