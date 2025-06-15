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Dünyadan Spor

İtalya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Gattuso oldu

İtalya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso getirildi.

Barış Seçkin  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
İtalya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Gattuso oldu

Roma

İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Gattuso'nun İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen FIGC Başkanı Gabriele Gravina, "Gattuso, İtalyan futbolunun bir sembolüdür. Gök mavili forma onun için ikinci bir deri gibidir. Kendisinin motivasyonu, profesyonelliği ve deneyimi, milli takımın önündeki mücadeleleri için iyi bir temel olacaktır. Başarmak istediğimiz hedefin öneminin farkında olarak, futbolumuzun genel gelişimi için federasyonun projesini paylaşarak bu meydan okumayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle ilgili 19 Haziran'da Roma'da bir basın toplantısı yapılacağı belirtildi.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra Sion, Milan, Napoli, Valencia, Olimpik Marsilya ve son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Gattuso, 2019-2020 sezonunda Napoli ile İtalya Kupası zaferi yaşamıştı.

Gattuso, İtalya Milli Takımı'nın 2006 yılında kazandığı Dünya Kupası kadrosunda oyuncu olarak yer almıştı.

2018 ve 2022'de Dünya Kupası'na katılamayan buna karşın Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında yapılan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine gidememe endişesi yaşıyor.

İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Norveç'e 3-0 yenilince FIGC, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırma kararı aldı.

Spalletti, İtalya'nın gruptaki ikinci maçında Moldova'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından "Gök-mavililer"den ayrılmıştı.

Spalletti'nin yerine ilk aday olarak Roma'da başarılı bir sezon geçiren Claudio Ranieri düşünülmüş ancak 73 yaşındaki deneyimli teknik adam bu teklifi reddetmişti.

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