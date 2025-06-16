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Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve 2 evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangın kontrol altına alındı.

Bilal Timur, Okan Coşkun  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Malatya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçradı

Malatya

Üçdeğirmen Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede geniş alana yayılan ve mahalledeki evlere de sıçrayan yangına, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kale Belediyesinden ekipler müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangına yönelik soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 evin kullanılamaz hale geldiği, bazı evlerde de hasar oluştuğu belirtildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce de bölgede incelemelerde bulundu.

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