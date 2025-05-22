Dolar
38.92
Euro
44.10
Altın
3,312.09
ETH/USDT
2,650.60
BTC/USDT
111,307.00
BIST 100
9,508.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv için uçuşların askıya alınması kararını 8 Haziran'a kadar uzattığını bildirdi.

Barış Seçkin  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı

Roma

İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA Airways'den yapılan yazılı açıklamada, "ITA Airways, mevcut koşullar doğrultusunda Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan tüm uçuşların askıya alınmasını 8 Haziran'a kadar uzatmaya karar verdi. Yolcular, uçuşlarını daha sonraki bir tarihe yeniden planlayabilir veya bilet ücretlerini iade alabilirler." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ITA Airways, bu ay içinde daha önce birkaç kez daha Tel Aviv uçuşlarının askıya alınma süresini uzatmıştı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
AFAD, afetlere karşı "Dirençli İzmir Fizibilite Projesi"ni hayata geçiriyor
Ankara merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
Ülke genelindeki denetimlerde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Benzer haberler

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, Tel Aviv seferlerini askıya alma kararını uzattı

Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 8 Haziran’a kadar uzattı

İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz Roma'da görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vatikan'ı Rusya-Ukrayna müzakereleri için "adres" gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Vatikan'ı Rusya-Ukrayna müzakereleri için "adres" gösterdi
Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 25 Mayıs’a kadar uzattı

Lufthansa, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 25 Mayıs’a kadar uzattı
İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste meydana gelen depremler endişeye neden oldu

İtalya'nın Campi Flegrei bölgesinde üst üste meydana gelen depremler endişeye neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet