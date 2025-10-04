İsrail'in alıkoyduğu Yunan aktivistlerin yakınlarından Dışişleri Bakanlığına mektup
İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği operasyonda alıkonulan 27 Yunan vatandaşının yakınları, Yunan hükümetini ilgisizlikle suçladı ve Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdi.
Ankara
Ailelerin gönderdiği mektupta, Yunan hükümetinin vatandaşlarını korumakta yetersiz kaldığı ve yetkililerin, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine karşı sessiz kaldığı belirtildi.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Yunan hükümetinin, vatandaşlarının kaçırılması ve yasa dışı şekilde alıkonulması karşısındaki kayıtsızlığını kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığının açıklamaları, yalnızca prosedürel ifadelerden ibarettir. İsrail'in uluslararası sularda işlediği korsanlık eylemi ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında herhangi bir kınama yapılmamıştır."
Mektupta, ailelerin iki gündür bilgilendirilmediği, alıkonulanların güvenliğinden ise Yunan hükümetinin sorumlu olduğu kaydedildi.
Mektupta ayrıca, 450 kişiden oluşan uluslararası filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığı vurgulanarak, "Küresel Sumud Filosu'na katılanlar, soykırıma karşı insanlık onurunu savunan dayanışma insanlarıdır." denildi.
İtalya'dan açıklama
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu İtalyan vatandaşlarından 26'sının daha özel bir charter uçuşuyla İsrail'den ayrılmak üzere olduğunu bildirdi.
Bakan Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filoda bulunan 26 İtalyan vatandaşından oluşan ilk grup, özel bir charter uçağıyla İsrail'den ayrılmak üzere. Onları İstanbul'a gidecek bir Türk Hava Yolları (THY) uçağına yerleştirdik. Şimdiden Ramon Hava Üssü'ne nakledildiler ve Eilat Havalimanı'ndan hareket edecekler." ifadelerine yer verdi.
Tajani, diğer İtalyan aktivistlere ilişkin de bilgi vererek "Diğer 15 İtalyan ise gönüllü tahliye belgesini imzalamadı ve yargı yoluyla sınır dışı edilmeyi beklemek zorunda kalacaklar. Bu ise gelecek hafta gerçekleşecek. Tel Aviv'deki İtalya Büyükelçiliğine, geride kalan vatandaşlarımıza haklarına saygılı bir muamele sağlanması için yeniden talimat verdim." ifadesini kullandı.
Kuveyt, Küresel Sumud Filosu'na katılan 2 vatandaşının serbest kaldığını açıkladı
Kuveyt, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği operasyonda alıkonulan 3 vatandaşından 2'sinin serbest kaldığını duyurdu.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşlarının İsrail tarafından konulmasıyla ilgili ülkesinin resmi haber ajansı KUNA'ya konuştu.
Küresel Sumud Filosuna katılan 3 Kuveyt vatandaşından 2'sinin serbest kaldığını aktaran Yahya, söz konusu iki vatandaşın ülkelerine dönme yolunda olduklarını ifade etti.
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırının ilk anından beri alıkonulan aktivistlerin durumuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olduklarını dile getiren Yahya, geriye kalan vatandaşları serbest kalıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
7 Libyalı aktivist İstanbul'a ulaştı, 10 aktivist hala İsrail tarafından alıkonuluyor
Libya'dan Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından alıkonulan Libyalı aktivistlerden 7'si, THY uçağıyla İstanbul'a gelen grup içinde yer aldı.
Ömer Muhtar gemisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gemiden İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden serbest bırakılanlar hakkında bilgi verildi.
İsrail'in Ömer Muhtar gemisinden alıkoyduğu 7 Libyalı aktivistin İstanbul'a ulaşan THY uçağında bulunduğu belirtilen açıklamada, 10 aktivistin hala İsrail tarafından alıkonulduğu kaydedildi.
Açıklamada, serbest bırakılan 7 Libyalı aktivistin isimleri de paylaşıldı.
Trablus'tan yola çıkan Ömer Muhtar gemisi 30 Eylül'de Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'na dahil olmuştu.
Ömer Muhtar gemisinde 11 Libyalı, 2 İskoçyalı, 1 Kanadalı, 1 Amerikan, 1 İngiliz, 1 Nijeryalı olmak üzere 17 aktivist bulunuyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.