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Dünya

İtalya'daki doğal güzelliklerden 'Türk Merdivenleri' tahrif edildi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki doğal güzelliklerden "Türk merdivenleri (Scala dei Turchi)" olarak bilinen beyaz renkteki kayalıklar, kimliği belirsiz kişilerce kırmızı alçı tozu dökülerek tahrif edildi.

Barış Seçkin   | 08.01.2022
İtalya'daki doğal güzelliklerden 'Türk Merdivenleri' tahrif edildi

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sicilya Adası'nın güneyindeki Agrigento vilayetine bağlı Realmonte beldesinde bulunan ve her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği "Türk Merdivenleri"nin görüntüsü, kimliği belirsiz kişilerin gece saatlerinde döktüğü kırmızı alçı tozuyla bozuldu.

Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, kayalıklardaki tahrifata ilişkin soruşturma başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Agrigento Kültürel Miras Varlıkları Departmanından yetkililerin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne de aday gösterilen marndan oluşmuş kayalıklarda yaptığı incelemede, kırmızı alçı tozunun kolayca çıkabileceğini belirttiği de basına yansıdı.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Nello Musumeci de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ender güzellikteki bu doğal varlığa ve aynı zamanda adamızın imajına leke süren bu alçak hareketin sorumlularını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İtalya Arkeoloji Kulübü Derneği yetkilileri de böyle bir olayın nasıl yaşandığının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını yetkililerden talep etti.



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