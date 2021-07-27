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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi

İtalya'da hükümetin, Kovid-19 ile mücadelede, 6 Ağustos'tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu hale getirmesi, bir kez daha protesto edildi.

Barış Seçkin   | 27.07.2021
İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi Fotoğraf: Barış Seçkin / AA

Roma

Başkent Roma’da Popolo Meydanı'nda toplanan, çoğunluğu restoran, bar, kafe gibi işletme sahiplerinden oluşan göstericiler, sık sık "özgürlük" ve "Yeşil Geçiş'e hayır" sloganları atarken, bu uygulamanın İtalyanları ikiye böldüğünü savundu.

Bazı protestocuların aşı ve "Yeşil Geçiş" belgesini Nazi dönemindeki uygulamalara benzeten ve o dönemi çağrıştıran semboller kullandığı görüldü.

Güvenlik güçleri, protesto sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alırken, göstericilerin Popolo Meydanı dışına çıkmaya çalışması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi.

Bir grup protestocunun, meydandan Borghese Parkı'nı kullanarak İspanyol Merdivenleri'ne ulaşması, gösterinin kentin turistik noktasına sıçramasına yol açtı.

Merdivenlerin önünü kapatan polis, göstericilerin meydana ulaşmasına izin vermezken, burada da gergin anlar yaşandı. Protesto büyümeden sona erdi.

"Yeşil Geçiş'e hayır"

Öğrenci Sebastian, "Yeşil Geçiş" belgesine karşı olduğunu belirterek, "İtalya’da tedavi ve serbest dolaşım hakkı yasalarla güvence altındadır. Bu nedenle hükümetin bu yaptığının yasal olduğunu düşünmüyorum. Kardeşimle meydanlara indik çünkü hükümetin bazı sınırları aştığını düşünüyoruz. İnsanların kolay kolay özgürlüklerinden vazgeçmeyeceklerini göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Gösteriye Parma'dan katılan bar işletmecisi Cirellino da meydandan yükselen "özgürlük" sloganlarına işaret ederek, "İşte istediğimiz şey bu. Yeşil Geçiş'e hayır. Bu olmamalı. Aynı şekilde aşı zorunluluğu da olmamalı. Aşı olmaya zorlanmamalıyız. Biz özgür olmalıyız. Nokta." ifadelerini kullandı.

Vatandaş Sonia da "İtalyanlar ikiye bölünüyor. Hükümet bunu biliyor ve bu sistemden yararlanıyor. Aşının Yeşil Geçiş belgesiyle bir ilgisi yok ama bu belge tamamen antidemokratik bir uygulama." dedi.

6 Ağustos'tan itibaren zorunlu

Hükümetin 22 Temmuz'da çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle, 6 Ağustos'tan itibaren sosyal faaliyetlere girişlerde "Yeşil Geçiş" belgesi zorunlu hale getirilmişti.

Bu karar, 24 Temmuz Cumartesi günü de ülke genelinde protesto edilmişti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, protestoların sürmesi bekleniyor.

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İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi
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