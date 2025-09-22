Dolar
Dünya

İtalya'da aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı

İtalya'nın kuzey bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlı hava, birçok yerleşim yerinde sel ve taşkınlara yol açarken, sele kapılan 1 kişi kayboldu.

Barış Seçkin  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
İtalya'da aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı

Roma

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün gece başlayan ve bugün de gün boyu süren şiddetli yağış ve fırtına, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağışlar nedeniyle pek çok noktada su taşkınları yaşanırken, bazı yerlerde suyla kaplanan yollar ve alt geçitler ulaşıma kapandı.

Kuvvetli yağışlar sebebiyle Lombardiya Bölgesi'nin başkenti olan, ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da kent merkezinden geçen Seveso Çayı taştı. Taşkın sebebiyle Milano'da çok sayıda cadde su altında kalırken, ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

Kent merkezinden geçen başka bir çay olan Lambro'nun da taşmaması için etrafına taşınabilir bariyerler yerleştirildi.

Bu arada, Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da aşırı yağışların bazı olumsuzluklara yol açtığını ancak kentte durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Milano yakınlarındaki Como'da da aşırı yağışlar sebebiyle pek çok cadde taşkınlardan etkilenirken, kırsal kesimlerde toprak kayması oldu. Toprak kayması nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Alessandria vilayetine bağlı Spigno Monferrato'da bir kadın sel sularına kapılarak kayboldu. İtfaiye ekiplerinin kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alessandria'da ayrıca, sel nedeniyle kamp alanında mahsur kalan 15 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aşırı yağışların etkili olduğu Ligurya Bölgesi'nde Bormida Vadisi'nde heyelan ve sel felaketi uyarısı yapıldı.

Savona ile Torino kentleri arasındaki 29 numaralı kara yolu da ulaşıma tamamen kapandı.

Aşırı yağışlar nedeniyle Piyemonte, Ligurya ve Lombardiya bölgeleri arasındaki yerel demir yolu seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları sebebiyle durduruldu.

