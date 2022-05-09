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Dünya

İsviçre'de PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali"ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.05.2022
İsviçre'de PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı

Cenevre

AA muhabirinin festivale katılan bazı Türk vatandaşlarından edindiği bilgiye göre, PKK yandaşları, etkinlik bittikten sonra festival alanı toplanırken buraya gelip Türklere sözlü saldırıda bulundu.

PKK lehine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar atan yaklaşık 30 kişilik grup, daha sonra festival alanındaki bariyerleri indirerek katılımcılara saldırdı.

Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan İsviçreli 20 Minuten gazetesi, saldırıya ilişkin haberinde ilk olarak "PKK yandaşları ile Türkler Çocuk Festivalinde kavga etti" ifadesini başlığa taşırken daha sonra haberin başlığını "Türkler ve Kürtler Çocuk Festivalinde kavga etti" şeklinde değiştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kınamıştı

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türkün katılımıyla bugün Basel meydanında düzenlenmişti.

Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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