Dünya

İran'ın güneydoğusundaki silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde devriye ekiplerine silahlı saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmet Dursun  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İran'ın güneydoğusundaki silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti

Tahran

İran devlet televizyonunun haberine göre, silahlı bir grup Haş-İranşehr yolunda kontrol noktasındaki iki devriye ekibine saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede daha önce sivil ve askeri hedeflere düzenlenen saldırıyı Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlenmişti.

