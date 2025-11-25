Dolar
42.41
Euro
49.17
Altın
4,128.55
ETH/USDT
2,879.00
BTC/USDT
86,380.00
BIST 100
10,857.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetti

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, yasa dışı grupların güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetti Bakr Al Kasem

Suveyde

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Suveyda ilindeki yasa dışı gruplar, Suriye güvenlik güçlerinin kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir Suriye askeri hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süveyda'daki durum

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü
TDK "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri sürecini başlattı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Benzer haberler

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetti

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetti

Pakistan'da jandarma karakoluna saldıran teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Bakan Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahla saldıran iki zanlının yakalandığını bildirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
İsrail'in artan saldırıları Lübnan'daki işgalini yeniden gündeme taşıdı

İsrail'in artan saldırıları Lübnan'daki işgalini yeniden gündeme taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet