Dolar
43.14
Euro
50.24
Altın
4,509.46
ETH/USDT
3,137.60
BTC/USDT
92,000.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yla özellikle petrol ve gaz altyapısı alanında işbirliği yapılması dolayısıyla daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasının iptal edildiğini bildirdi.

Ayşe İrem Çakır  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela'ya ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Venezuela'nın "barış arayışı" göstergesi olarak çok sayıda siyasi suçluyu serbest bırakmaya başladığını belirten Trump, bunun "çok akıllıca ve önemli bir jest" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD ve Venezuela'nın, özellikle petrol ve gaz altyapısının "çok daha büyük ve modern şekilde" inşası konusunda işbirliği yaptığına işaret ederek, "Bu işbirliği dolayısıyla daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim." ifadesini kullandı.

"Bu saldırılara artık ihtiyaç kalmadı gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulunan Trump, tüm gemilerin "güvenlik ve emniyet" gerekçesiyle de yerinde kalacağını açıkladı.

Trump, gün içerisinde Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini yineleyerek, "En az 100 milyar dolar yatırım yapılacak." ifadesine yer verdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Savunma Bakanı: Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimizi bir anlaşmayla taçlandırmış olacağız
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
Hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazetecilerin isimleri basın müzesinde yaşatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı

Kolombiya lideri Petro, ABD'nin ülkesine operasyon ihtimalinin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi

Kolombiya lideri Petro, ABD'nin ülkesine operasyon ihtimalinin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak
Venezuela'da ABD'nin saldırılarında hayatını kaybeden askerler için tören düzenlendi

Venezuela'da ABD'nin saldırılarında hayatını kaybeden askerler için tören düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet