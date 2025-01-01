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"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" etkinliği kapsamında, vatandaşlar Galata Köprüsü’ne hareket ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Atila Altuntaş  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

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