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Dünya

İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin Finlandiya ile aynı anda NATO üyeliğine kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 24.10.2022
İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz

Stockholm

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Jonson ve Fin mevkidaşı Antti Kaikkonen, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Jonson,"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararı tarihi bir karardır. NATO üyeliğine Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz. Bunun için çalışmalar yapıyor, önlemler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Jonson, ayrıca Finlandiya'nın savunma ve güvenlik konusunda en yakın ortakları olduğunu belirtti.

Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen, İsveç'in ülkesinin en yakın ortağı olduğunu ve NATO'ya girildiğinde de bu ortaklığın devam edeceğini vurguladı.



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