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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli yetkili Gazze'deki Filistinli yaralıların gemilere aktarılabileceğini söyledi

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanında yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine, denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi.

Enes Canlı  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
İsrailli yetkili Gazze'deki Filistinli yaralıların gemilere aktarılabileceğini söyledi

KUDÜS

İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar hakkında konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri "Hamas ve İslami Cihad" merkezi olarak gördüğünü, bu nedenle destek almamalarını sağlayacaklarını söyleyen Hanegbi, Filistinli yaralıların Mısır'daki hastanelere veya Gazze Şeridi açıklarına demirleyecek farklı ülkelerden gemilere nakledilebileceğini ifade etti.

Hanegbi, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları konusunda ise "taviz verilemeyeceğini" belirterek "saldırılarına devam etmeleri halinde düşmanlarına karşılıklarını kamuoyu önünde paylaşmayacaklarını" savundu.

İsrail'in ABD'den aldığı desteğe dikkati çeken Hanegbi, şöyle devam etti:

"Siyasi alanda ABD'nin İsrail'in yanında yer alması devasa bir katkı. Bir ay boyunca ve gelecek süreçte eşi görülmemiş güçte bir terörle mücadele harekatı düzenlememizi sağlıyor."

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yerinden edilen 1,4 milyon kişiden on binlercesi için sığınma merkezlerine dönüşmüş hastanelerin tahliye edilmemesi halinde ordunun hedefi olabileceği tehdidini yöneltmişti.

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