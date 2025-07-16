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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Borrell, AB'nin Gazze'deki soykırımın "hız kesmeden" devam etmesine izin verdiğini belirtti

Joseph Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İsrail'e karşı adım atılmamasını eleştirerek Birliğin bu kararla İsrail'in Gazze'deki soykırımının "hız kesmeden" devam etmesine izin verdiğini bildirdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Borrell, AB'nin Gazze'deki soykırımın "hız kesmeden" devam etmesine izin verdiğini belirtti

İstanbul

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, dün yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarını değerlendirdi.

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AB'yi İsrail'in Ortaklık Anlaşması'ndaki insan hakları maddesini ihlal ettiğine dair karar almada başarısız olmakla suçlayan Borrell, "Ancak bu (başarısızlık) başlı başına bir karar: Avrupa, İsrail'in devam eden savaş suçlarını cezalandırmamaya ve Gazze soykırımının hız kesmeden sürmesine izin vermeye karar verdi." ifadesini kullandı.

AB'nin İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın incelemesi sonucunda Tel Aviv'in işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarını ihlal ettiğini tespit etmesine rağmen dünkü Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bu ülkeye karşı yaptırım kararı çıkmamıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirme konusunda kabul ettiği adımlara uyup uymadığını "yakından izleyeceklerini" duyurmuştu.

Toplantıda İsrail'e karşı alınabilecek tedbirleri sunduğunu ve bu seçeneklerin ileride üye ülkelerce tartışılabileceğini kaydeden Kallas, "Amaç İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki durumu gerçekten iyileştirmek." diye konuşmuştu.

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