Dünya

İsrailli yerleşimcilerden, Suriye'nin Kuneytra ilinde toprak gaspı girişimi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerden bir grup genç, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden sınırı aşarak çatışmasızlık hattında yer alan Kuneytra ilinde yeni bir yerleşim biriminin temellerini atma girişiminde bulundu.

Eşref Musa  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
İsrailli yerleşimcilerden, Suriye'nin Kuneytra ilinde toprak gaspı girişimi Fotoğraf: Arşiv - AA

Şam

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerden oluşan bir grubun, Golan Tepeleri'nden sınırı aşarak Kuneytra'nın güneyindeki Beyr Acem köyüne ulaştığı görüldü.

Görüntülere işgalci İsraillilerin yanlarında getirdikleri ahşap kalıplara beton döktükleri anlar yansırken, bir karede ise Suriye toprağı üzerinde kurulması planlanan yerleşim biriminin adı olan "Golan'aki Neve" ifadesi yer aldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

