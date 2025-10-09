Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi

İsrail'in dün sabah saatlerinde uluslararası sularda yasa dışı şekilde saldırı düzenlediği Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (FFC) ait gemilerden alıkonulan aktivistlerin kötü muameleye maruz bırakıldığı bildirildi.

Faruk Hanedar, Ahmet Furkan Mercan  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi

Kudüs

Aktivistlerin hukuki danışmanlığını üstlenen hak örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, yaklaşık 145 katılımcıdan 100'ü ile görüşüldüğü belirtildi.

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu gemilerden alıkonulan aktivistlerin Aşdod Limanı'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra Necef bölgesindeki yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'ne nakledildikleri kaydedilirken aktivistlerin fiziki istismar, aşağılama ve insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin tekme, tokat, saç çekme ve agresif şekilde yakalama gibi davranışlarla aktivistlere saldırdığı, başları eğik ve elleri arkadan bağlı olarak saatlerce diz üstü bekletilen aktivistlerin, alay ve hakarete maruz kaldığı, İsrail'e sevgi ve kendi ülkelerine yönelik kötüleme ifadelerinin zorla söyletildiği kaydedildi.

Filodaki İsrail vatandaşı 3 aktivistin ise polis sorgusuna alındığı, hala gözaltında tutulduğu ve bugün mahkemeye sevklerinin beklendiği aktarıldı.

Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistlerin mahkemelerinin ise bugün görülmeye başlanacağı kaydedildi.

Filodaki 3 Türk milletvekilinin de İsrail'den ayrıldığı belirtildi.

Üyeler avukatlarıyla görüştürülmüyor

Filodan yapılan açıklamada, filonun hukuki sürecini yürüten İsrailli hak örgütü "Adalah" avukatlarının, İsrail’in alıkoyduğu filo gönüllülerinin ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakledildiğini doğruladığı belirtildi.

Gönüllüleri temsil eden avukatların, Aşdod Limanı’na cep telefonu sokmalarına izin verilmediği ve alıkonulan 145 kişinin tamamıyla görüşmelerinin engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, görüşülebilen bazı kişilerin alıkonulma sırasında İsrail askerlerince şiddete maruz bırakıldığı kaydedildi.

Filodan alıkonulanların 2 gün içinde duruşmaya çıkarılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Hukuk ekipleri, acil erişim taleplerini yinelemekte ve duruşmalar için hazır beklemekte." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, hak örgütü Adalah'ın avukatlarının, tüm duruşmalarda hazır bulunma taleplerini resmen ilettiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya’dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140’tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim’de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu’na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, “sınır dışı” işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.

