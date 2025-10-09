Dolar
Dünya

İsrail basınına göre, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes görüşmelerine katılması belirleyici oldu

İsrail basını, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması müzakerelerine katılmasının mutabakata varılması konusunda belirleyici olduğunu kaydetti.

Faruk Hanedar  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
İsrail basınına göre, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes görüşmelerine katılması belirleyici oldu

Kudüs

The Times of Israel'in Arap diplomatlara dayandırdığı haberinde, Türkiye, Katar ve Mısır'ın Hamas'ı esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırıları yeniden başlatmayacağına dair ABD'nin verdiği güvencelere ikna etmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

Arap diplomat, Katar ve Mısır'ın Hamas'ı ikna etmek için sarf ettiği yoğun çabalara karşın Türkiye'nin görüşmelere dahlinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Bunun yanında İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de telefonla arayarak Katarlı yetkililerden özür dilemesinin, ülkenin Hamas nazarında kaybolan itibarını yeniden kazanmasını sağladığı kaydedildi.

Bu faktörlerin Hamas'ı etkilediği ve verilen taahhütlere güvenmesini sağladığı aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

