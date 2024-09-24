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Dünya

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın Başbakanı, görüşmeler için New York'a gidiyor

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın Başbakanı Necib Mikati, gelişmeleri görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yapıldığı New York'a gidecek.

Stephanie Rady, Halime Afra Aksoy  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın Başbakanı, görüşmeler için New York'a gidiyor

Beyrut

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Mikati'nin mevcut gelişmeler ışığında, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine gitmeye karar verdiği" ifade edildi.

Açıklamada, New York ziyareti nedeniyle bugün öğleden önce yapılması planlanan kabine toplantısının iptal edildiği aktarıldı.

Mikati, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik uzun süreli saldırıları ve işlediği katliamları durdurmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun faaliyetleri kapsamında Lübnan'ın diplomatik faaliyetlerinin yoğunlaştırılması adına New York'a gitmeye karar verdiğini; ancak İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle ziyaretini iptal ettiğini belirtmişti.

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