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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği iki farklı hava saldırısında 3'ü Şii Emel Hareketi mensubu olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

İdiris Okuduci  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan birden fazla beldeye hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın Ayta eş-Şaab beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haberde, ölen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

NNA'nın, geçtiği başka bir haberde İsrail'e ait insansız hava aracının Hizbullah'ın müttefiki olan Emel Hareketi'nin Nebatiye vilayetine bağlı Marcayun ilçesindeki merkezini vurduğu aktarıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Emel mensubu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırının Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırada meydana gelmesi dikkati çekti.

Hizbullah'tan İsrail'in sınır bölgelerine saldırı

Öte yandan Hizbullah Hareketi de İsrail'e ait bazı askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Zirit askeri mevzisinde bulunan istihbarat toplama teçhizatlarının uygun silahlarla, Metula yerleşim birimi girişinde konuşlu askeri aracın da güdümlü füzeyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail'den hava saldırısı açıklaması

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab ve Yarin beldelerinde yer alan hedeflerinin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 17'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 264 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker öldü.

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